Londra’da “festıval Of North Cyprus”

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle North Cyprus UK organizasyonuyla, 5-6 Mayıs tarihlerinde Londra Islington’daki The Business Design Centre’de, “Festival of North Cyprus” isimli bir etkinlik düzenlenecek.

Lefkoşa, 20 Nisan 17 (.): KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle North Cyprus UK organizasyonuyla, 5-6 Mayıs tarihlerinde Londra Islington’daki The Business Design Centre’de, “Festival of North Cyprus” isimli bir etkinlik düzenlenecek.

KKTC Londra Temsilciliği açıklamasına göre, Kuzey Kıbrıs’tan üniversite, turizm, bankacılık, sanayi, havayolu, inşaat ve emlak gibi çeşitli sektör temsilcilerinden oluşan işinsanları ve yatırımcıları, Londra’da faaliyet gösteren ilgili sektör temsilcileriyle buluşturmayı amaçlayan festivale yoğun katılım bekleniyor.

“Festival of North Cyprus” iki gün boyunca halka açık olacak ve cuma 09.00 – 20.00 ile cumartesi 09.00 – 17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

(HÖ)