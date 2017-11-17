LONDRA TÜRK TOPLUMU MASTERLERİ, GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR’I ZİYARET ETTİ

KKTC'nin 34. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ülkemize gelen Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Masterleri bugün saat 11.00'da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'a nezaket ziyaretinde bulundu.Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Masterleri’nin her yıl KKTC'nin kutlama etkinliklerine katılmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkedeki diğer bölge master takımlarının da göstermiş olduğu hassasiyetin de büyük bir zenginlik olduğunu vurguladı.Londra Türk Toplumu ile Güzelyurt masterleri bugün saat 15:00'da Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda dostluk maçı oynayacak.