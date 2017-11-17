Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Kasım 2017 Cuma 12:27

LONDRA TÜRK TOPLUMU MASTERLERİ, GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR’I ZİYARET ETTİ

LONDRA TÜRK TOPLUMU MASTERLERİ, GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR'I ZİYARET ETTİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
KKTC'nin 34. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ülkemize gelen Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Masterleri bugün saat 11.00'da Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Masterleri’nin her yıl KKTC'nin kutlama etkinliklerine katılmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkedeki diğer bölge master takımlarının da göstermiş olduğu hassasiyetin de büyük bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Londra Türk Toplumu ile Güzelyurt masterleri bugün saat 15:00'da Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda dostluk maçı oynayacak. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Karadağ tutuklu yargılanacak Karadağ tutuklu yargılanacak
SİBER, ENGELLİLER FEDERASYONU'NU KABUL ETTİ SİBER, ENGELLİLER FEDERASYONU'NU KABUL ETTİ
SANER, “3 ARALIK ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜ" DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI SANER, “3 ARALIK ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜ"...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
YÜKSEK ÖĞRENİM DAİRESİ BURS HAKKI KAZANAN 202 ADAYI DAHA AÇIKLADI

Haberi Oku