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Londra Manşet büyük zirvede

Londra Manşet büyük zirvede

18 Kasım 2018 Pazar 16:30
Londra Manşet büyük zirvede

LONDRA MANŞET BÜYÜK ZİRVEDE

MÜSİAD, 27 ülkeden 97 bakan ve çok sayıda üst düzey bürokrat ile 124 ülkeden gelen 7.000 sanayici ve işadamının katılımıyla küresel bir buluşmayı gerçekleştirmek için gün sayıyor.

MÜSİAD birçok iş insanına dünyadaki fırsatların kapısını açarak bir köprü görevi olmuştur. İş insanlarının dünyayla yakın ilişkiler geliştirerek, işlerini büyütmelerine zemin hazırlayan MÜSİAD EXPO’nun 17’ncisini, 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

Bu yıl Londra Manşet de bu dev organizasyonun içerisinde yerini aldı. Fuarda KKTC MÜSIAD'a ait 8 numaralı salonda kendisine ait 20 m2 alana sahip standında ülkemizi temsil edecek olan Londra Manşet, Ziya Emir Group bünyesinde İngiltere'de yayın yapan haftalık gazetedir. KKTC’yi yurt dışındaki Türklere ulaştıran ve onların sesi olan Londra Manşet ‘’İş neredeyse biz oradayız’’ sloganı ile ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Ingiltere'de yayınlanan LONDRA MANŞET fuara özel sayı çıkararak fuara katılanlara hem kendisini hem de ülkemizi ve ülkemizdeki iş sahalarını tanıtacak.

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