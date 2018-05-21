Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102519
ALTIN
189.942
DOLAR
4.5836
STERLİN
6.1554
EURO
5.3953
Pasaport kimin?
PASAPORT KİMİN?
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
“KKTC’DE EBOLA VAKASI YOK”
Hava sıcaklığı artıyor..
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
banner282
Flaş Haber
Pasaport kimin?
Kapat

Londra'da Kıbrıs Rüzgarı Esecek...

KIBRISLI TÜRKLERİN DERNEKLERİNİN BİR ARAYA GELEREK DÜZENLEDİĞİ FESTİVAL 10 HAZİRAN'DA YAPILIYOR

Londra'da Kıbrıs Rüzgarı Esecek...

KIBRISLI TÜRKLERİN DERNEKLERİNİN BİR ARAYA GELEREK DÜZENLEDİĞİ FESTİVAL 10 HAZİRAN'DA YAPILIYOR

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:43
Londra'da Kıbrıs Rüzgarı Esecek...


KIBRISLI TÜRKLERİN DERNEKLERİNİN BİR ARAYA GELEREK DÜZENLEDİĞİ FESTİVAL 10 HAZİRAN'DA YAPILIYOR

 Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs dışında en fazla yaşadığı yer olan İngiltere’nin başkenti Londra'da, 10 Haziran'da "Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali" düzenleniyor.
İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı köklü dernek ve kuruluşun biraraya gelerek düzenlediği festival, özellikle çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürünün tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlıyor.
Halk oyunlarının sahneleneceği, geleneksel elişleri ve yiyeceklerin sergilenip satılacağı, eskiden oynanan çocuk oyunlarının tanıtılacağı, Kıbrıs Türk müziğinin sunulacağı festivale, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılması bekleniyor.

banner277
Lefkoşa Folklor Derneği'nden (Folk-Der) bir ekip de festivalde gösteri sunmak üzere Londra'ya gidecek.
Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali, 10 Haziran Pazar günü 12.00-19.00 saatleri arasında Lee Valley Athletic Centre'de (61 Meridian Way, Londra, N9 0AR) yer alacak.
HAVALI: “BİRLİKTELİĞE ÇOK İHTİYAÇ VAR”
Festival organizasyonunda yer alan altı kuruluşun festival koordinatörü olarak görevlendirdiği Ahmet Havalı, TAK'a yaptığı açıklamada, “10 Haziran'da düzenleyeceğimiz festivalin İngiltere’de yaşayan toplumumuz için çok büyük bir önemi vardır. Amacımız sadece nostalji yapıp eski günleri yeniden yaşamak değil, festival sonrası başlatılan güzel birlikteliğin devamını sağlamaktır" dedi.
İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarına kapsamlı şekilde eğilmek açısından bu birlikteliğe çok ihtiyaç duyduklarını vurgulayan havalı, bu amaçla ve gelenekselleştirmeyi amaçladıkları festivallerden elde edilecek gelirin kullanımı için bir de vakıf kurulduğunu söyledi.
KKTC hükümetinin festivale ilgisinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ahmet Havalı, ayrıca İngiltere ve KKTC'deki iş çevrelerinin de festivale finansal katkı sağladığını, bu nedenle gerek hükümete gerekse iş çevrelerine teşekkür ettiklerini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
LondraKıbrısRüzgarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer: “belediye Halk İle Yeniden Barışacak”
Ctp Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer: “belediye Halk İle Yeniden Barışacak”
Sigortacılık Haftası Çerçevesinde Bisiklet Turu Düzenleniyor
Sigortacılık Haftası Çerçevesinde Bisiklet Turu Düzenleniyor
Yerel Seçime Doğru… Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Bellapais’taydı
Yerel Seçime Doğru… Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Bellapais’taydı
Kktc İnsan Hakları Derneği, Cohen’i Protesto Etti
Kktc İnsan Hakları Derneği, Cohen’i Protesto Etti
Sertoğlu: “2 yılda sorunlar bitecek”
Sertoğlu: “2 yılda sorunlar bitecek”
“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı
“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı
Trafik güvenliği ve ulaşımda değişim için çalışma başladı
Trafik güvenliği ve ulaşımda değişim için çalışma başladı
Harmancı: “Geçmişin kötü izlerinden kurtulduk, bugününü kurtardık, geleceği planlıyoruz”
Harmancı: “Geçmişin kötü izlerinden kurtulduk, bugününü kurtardık, geleceği planlıyoruz”
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 1 Haziran’da Gerçekleştiriliyor
Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 1 Haziran’da Gerçekleştiriliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim