Londra'da Kıbrıs Rüzgarı Esecek...



KIBRISLI TÜRKLERİN DERNEKLERİNİN BİR ARAYA GELEREK DÜZENLEDİĞİ FESTİVAL 10 HAZİRAN'DA YAPILIYOR



Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs dışında en fazla yaşadığı yer olan İngiltere’nin başkenti Londra'da, 10 Haziran'da "Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali" düzenleniyor.

İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı köklü dernek ve kuruluşun biraraya gelerek düzenlediği festival, özellikle çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürünün tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlıyor.

Halk oyunlarının sahneleneceği, geleneksel elişleri ve yiyeceklerin sergilenip satılacağı, eskiden oynanan çocuk oyunlarının tanıtılacağı, Kıbrıs Türk müziğinin sunulacağı festivale, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılması bekleniyor.



Lefkoşa Folklor Derneği'nden (Folk-Der) bir ekip de festivalde gösteri sunmak üzere Londra'ya gidecek.Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali, 10 Haziran Pazar günü 12.00-19.00 saatleri arasında Lee Valley Athletic Centre'de (61 Meridian Way, Londra, N9 0AR) yer alacak.HAVALI: “BİRLİKTELİĞE ÇOK İHTİYAÇ VAR”Festival organizasyonunda yer alan altı kuruluşun festival koordinatörü olarak görevlendirdiği Ahmet Havalı, TAK'a yaptığı açıklamada, “10 Haziran'da düzenleyeceğimiz festivalin İngiltere’de yaşayan toplumumuz için çok büyük bir önemi vardır. Amacımız sadece nostalji yapıp eski günleri yeniden yaşamak değil, festival sonrası başlatılan güzel birlikteliğin devamını sağlamaktır" dedi.İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarına kapsamlı şekilde eğilmek açısından bu birlikteliğe çok ihtiyaç duyduklarını vurgulayan havalı, bu amaçla ve gelenekselleştirmeyi amaçladıkları festivallerden elde edilecek gelirin kullanımı için bir de vakıf kurulduğunu söyledi.KKTC hükümetinin festivale ilgisinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ahmet Havalı, ayrıca İngiltere ve KKTC'deki iş çevrelerinin de festivale finansal katkı sağladığını, bu nedenle gerek hükümete gerekse iş çevrelerine teşekkür ettiklerini kaydetti.