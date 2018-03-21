Lokmacı’da uyuşturucu

Lefkoşa’da Lokmacı sınır kapısından giriş yapan 19 yaşındaki bir gencin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.30’nda, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada şüpheli görülen H.Ö’nün (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. H.Ö tutuklandı.