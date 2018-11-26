Lokmacı kapısında 215 gram hintkeneviri

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, 25 Kasım’da Lokmacı Kapısı’ndan, KKTC’ye giriş yapan zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda 215 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirten Kurtbir, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Malwina Urszula Szkudlarek, özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.