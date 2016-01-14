Lokantaya Yok Bet Ofise İzin Var!

LOKANTAYA YOK BET OFİSE İZİN VAR!

Gönyeli'de "Şah Aşevi" açması için Mehmet Şah isimli gencimize park sorununu öne sürerek izin vermeyen Belediye Başkanı Ahmet Benli, aynı yerde bir şirkete betting ofisi izni verdi. İki bet ofisi izni de öğrenci yurtlarının yanında veren Benli Gönyeli'deki betting ofis sayısı 11'e çıkardı.

"Şah Aşevi"ni açmak için bankadan borçlanan ve her türlü hazırlıklarını tamamlayan, tüm yetkili makamlardan da izin alan Mehmet Şah, Benli'nin engeline takılarak maddi felakete sürüklenmişti.

Lokantaya izin vermeyen, ancak betting ofise izin veren Ahmet Benli'nin bu tutumu kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

Dediği dedik bir adam olarak bilinen Benli'ye CTP içerisinde de kimse söz geçiremiyor...

* * *

CTP BİLETİ ALMAYAN MÜTEAHHİTLERİ DE CEZALANDIRILIYOR

Kaldırım işi yaptırdığı şirkete CTP'nin 20 bin TL'lik piyango biletini yolladı. Şirket sadece 5 bin TL'lik bilet aldığı için onu cezalandırmaya kalktı. TC Yardım Heyeti tarafından karşılanan 150 bin TL'lik alacağını almak için müteahhit elçiliğe dilekçe yazdı. Elçilik "Biz çoktan ödedik" deyince Benli ancak parayı o zaman ödedi.

"Newcastle Construction" şirketi sahibi Mehmet Uzun da Gönyeli'deki ana caddeye kaldırım yaptığı halde, 6 aydır Benli'den alacağı yaklaşır 200 bin lirayı alamıyor.

Avukatı aracılığıyla Benli'ye ihbar gönderen şirket, alacağını yine alamadığı takdirde yargıya başvuracak.

Borcunu ödemeyen belediye İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin uyguladığı boykot Gönyeli Belediyesi için de geçerliliğini koruyor.









Kaynak: Afrika