Lojman Mezarı Oldu

LOJMAN MEZARI OLDU
Gazimağusa Mezarlık Yolu olarak bilinen Asiler Yolu’nda sabah 03.00 sıralarında Arslan Mobilya Fabrikası’nın yanında bulunan işçi lojmanında yangın çıktı.
Arslan Mobilya Fabrikası işçi lojmanlarında çıkan yangın sonucu 32 yaşındaki Şükrü Dağdelen yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yangın sırasında içeride bulunan 46 yaşındaki Ahmet Arı ise bölgeden geçen gençler tarafından lojmandan çıkartılarak kurtarıldı. Yapılan ilk incelemelere göre yangının sebebinin ısınmak için yakılan gazlı sobanın ateşinin, yatağa temas etmesi sonucunda çıktığı belirlendi.
Yaşanan olay ile ilgili polisin her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
Star Kıbrıs
Son Güncelleme: 31.12.2017 10:17