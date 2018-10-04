Lıonslar Federasyon Çatısı Altında Toplandı

KKTC’de faaliyet gösteren 18 lions kulübü, 3 leo kulübü ve 500 üyesi Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu çatısı altında birleşti.

2018-2019 Dönemi Federasyon Başkanı Şansel Soyal yaptığı açıklamada, Uluslararası Lions Kulüpler Birliği’nin bu dönemde, görme, açlık, çevre, diyabet ve çocuk kanseri ile mücadeleye odaklanarak, hizmet alanlarını yerel ve küresel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden düzenlediğini kaydetti.

Soyal, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından kabul edilen 18 lions ve 3 leo kulübüyle, gösterilen hedefler doğrultusunda çok başarılı çalışmalar yapmakta, uluslararası konvansiyon, forum ve toplantılara katılarak Federasyonu, kulüpleri ve ülkeyi temsil etiklerini belirtti.

Soyal, 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi etkinlik yapmayı planladıklarını, bu kapsamda 6 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Girne Kapısı önündeki Atatürk büstü önünde saygı duruşunu ve İstiklal Marşı’nın ardından Selimiye Meydanı’na kortej düzenleyeceklerini saat 11.00’de de Selimiye Meydanı’nda şenlik düzenleneceğini belirtti.

Soyal, tamamen gönüllülük çerçevesinde, özveri, inanç ve kararlılıkla, ülke ve ülke insanı için belirlenen hedefler doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.