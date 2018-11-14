Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): KKTC Lions Kulüpleri Federasyonu’nun organizasyonuyla, Cuma günü “Lions Şehitlik Ormanı”na fidan dikilecek.
Fidan dikme etkinliği 16 Kasım Cuma günü saat 11.00’de Muratağa Sandallılar’da gerçekleşecek.
(HUR/ÖK)
Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): KKTC Lions Kulüpleri Federasyonu’nun organizasyonuyla, Cuma günü “Lions Şehitlik Ormanı”na fidan dikilecek.
Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): KKTC Lions Kulüpleri Federasyonu’nun organizasyonuyla, Cuma günü “Lions Şehitlik Ormanı”na fidan dikilecek.
Fidan dikme etkinliği 16 Kasım Cuma günü saat 11.00’de Muratağa Sandallılar’da gerçekleşecek.
(HUR/ÖK)