Lıons Kulüpleri İle İskele Belediyesi’nin Katkılarıyla Düzenlenen “kumdan Kale” Etkinliğinde Dereceye Girenler Ödüllendirildi



Lefkoşa, 27 Ağustos 18 : Girne Özgürada, İskele Sahil, Lider Leo ve İskele Sahil Lions Kulüpleri tarafından ortaklaşa ve İskele Belediyesi’nin de ev sahipliğinde, “Kumdan Kale” etkinliği düzenlendi.



Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Ömra Can’ın verdiği bilgiye göre, gençlerle buluşma ayı dolayısıyla gerçekleşen ve marka aktivite olan Kumdan Kale etkinliği dün saat 11.00’de başlayıp saat 16.00’da sona erdi.



7 Takımın katıldığı etkinlikte gerçekleşen yarışmanın sonucunda, Birinciliği “Yıldızlar”takımı, Yıldız Figürü, İkinciliği “Zombiler” Takımı Köpek Balığı figürü ve Üçüncülüğü ise “Altın Araba”takımı, Barbi Araba kazandı.



3. gelen takıma Kupasını Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Ömra Can ve İskele Sahil Lions Kulübü Başkanı Ece Balcı takdim etti.



2’nci takıma kupasını İskele Belediyesi Asbaşkanı İldeniz Elbasan ve 1’inci gelen takıma ise Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Şansel Soyel takdim etti.



Etkinliğe katkı koyan İskele Belediyesi’ne, Dive-hub Dalış Okulu’na ve emeği geçenlere teşekkür belgesi sunuldu.



(RU/ŞEB)FOTOĞRAFLI

