Lifecell Digital ile ev internetinde kalite dönemi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yeni markası Lifecell Digital, ev internetinde kaliteli hizmet, kesintisiz hız, ödeme çeşitliliği ve kolaylığı sunuyor

Ev internetinde kesintisiz hız ve 7/24 müşteri hizmetinin yanı sıra birçok avantaj sağlamak üzere kurulan Lifecell Digital, sabit internet alanında da kaliteyi yükseltmeyi hedefliyor.

Turkcell’in yeni şirketi Lifecell Digital, lansmana özel peşin ödemeli paketleriyle %25’e varan indirimler sunuyor.

Lifecell Digital, tüm müşterilerine yönelik birçok fayda sunarken, Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine de aylık ödeme seçeneği ile fark yaratarak kolaylık sağlayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kurduğu yeni şirketi Lifecell Digital ile ev interneti hizmetinde önemli bir adım atıyor, “Lifecell Digital ev interneti kesintisiz hızı ile uçuruyor” sloganıyla sabit geniş bant piyasasına yeni bir soluk getiriyor. Ev ve iş yerlerinde kullanılabilen sabit internetle iletişim çözümlerini Turkcell donanımı ve kalitesiyle sunmaya başlayan Lifecell Digital, Turkcell’in yeni ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) şirketi olarak Kuzey Kıbrıs’la buluşuyor.

Sabit geniş bant internet teknolojisi üzerinden iletişim çözümleri sunan Lifecell Digital, “Kaliteli, hızlı, kesintisiz, 7/24 çağrı merkezi ve dijital hizmet kanalları ile müşteri hizmeti, ödeme kolaylığı ve çeşitliliği” kavramlarıyla üst düzey performansı bu alana taşıyacak, yeni paket ve hız seçenekleriyle kullanıcılarına Kuzey Kıbrıs’ta fark yaratacak. KKTC’nin tümünde güçlü kapsama sağlayarak her ihtiyaca ve her eve uygun hız ve her bütçeye uygun avantajlı kampanya seçenekleri sunacak Lifecell Digital, ayrıca Turkcell’lilere de aylık ödeme kolaylığı sağlayacak.

Lifecell Digital dünyasının ayrıcalıkları

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Digital LTD. Direktörü Harun Maden lansman toplantısında tanıttıkları yeni şirketleri Lifecell Digital ile bu sektördeki çıtayı yükselterek tüm Kuzey Kıbrıs genelinde kaliteli internet, kesintisiz hız, 7/24 çağrı merkezi ile üstün müşteri hizmeti, ödeme kolaylığı ve çeşitliliği ile yeni paketlerle hız seçeneklerini kullanıcılarına sunmayı hedeflediklerini söyledi. Harun Maden, KKTC’nin tümünde güçlü kapsama sağlayarak her eve kesintisiz hız ile her bütçeye uygun ve avantajlı kampanya seçenekleri sunacak Lifecell Digital’ın, Turkcell’lilere de aylık ödeme kolaylığı sağlayacağını aktardı.

Harun Maden yaptıkları piyasa araştırmaları ve analizler sonucunda ev internetindeki önemli eksiklik ve ihtiyaçları gözlemlediklerinden ve bu tüm ihtiyaçlarla beklentileri karşılamak amacıyla Lifecell Digital’ı kurduklarından bahsetti. Maden, birinci hedeflerinin kalite, müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunmak olduğunu söyledi. Çıktıkları bu yeni yolda da aynı vizyon ve hedefle yürüyeceklerini vurgulayan Maden, “Lifecell Digital ile sabit internet sektöründe de hizmet kalitesi yükselecek, oyunun kuralları değişecek. Amacımız fark yaratmak ve bu sektördeki en

iyi hizmeti sunmaktır” diyerek artık herkesin hem evde hem de cepte internetsiz kalamadığını, GSM ve sabit internette bütünleşik hizmet almak istediğini de vurguladı.

“7/24 Müşteri Hizmetleri” ile öne çıkıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden Lifecell Digital LTD’i kurarlarken internete olan yoğun talebi ve dünyadaki dijitalleşmeyi de göz önünde bulundurduklarını söyledi. Harun Maden, KKTC’de kendilerinin de lider olduğu GSM alanında 2018 2. Çeyrek BTHK raporu verilerine göre 350 bin mobil internet kullanıcısının olduğunu ve bu kullanıcıların 2200 HD film izlemeye denk gelen 8.8 TB’lık kullanım yaptığını belirtti. Yine aynı raporda sabit geniş bant verilerine bakıldığında mobil olarak kullanılan hot spot geniş bant internet dışında kalan kullanıcı sayısının yaklaşık 105 bin seviyesinde olduğuna ve bu kullanıcıların neredeyse 8 bin HD film izlemeye denk gelen 32 TB’lık kullanım yaptığına değinildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak adamızda 19 yıldır hizmet veren bir GSM operatörü olduklarını belirten Maden, ülkemize sürekli yatırım yaptıklarını, sürekli kendilerini yenilediklerini ve en iyi hizmet için çalıştıklarını söyledi. Maden, dijital bir operatör olarak müşterilerine birçok yenilik sunduklarını vurguladı.

Herkese Lifecell Digital ev internetinden lansmana özel kampanya fırsatı

Lifecell Digital’ın basın toplantısında, lansmana özel peşin ödemeli paketlerinde %25’e varan indirimler sunulduğundan bahsedilirken 5, 10 ve 20 Mbps (Megabit) kesintisiz hızlarından birinin 3, 6 ve 12 aylık paket süreleriyle birlikte seçilebileceği aktarıldı.

Ev internetinde 5, 10 ve 20 Mbps (Megabit) hızlarda sunulacak tekliflerle birlikte Lifecell Digital’ın belli bir kotaya ulaşılınca hızı azaltan bir çalışma yapısının olmayacağı da vurgulandı. Toplantıda ayrıca Lifecell Digital’ın dedike hız ihtiyacı olan işletmelere de özel sunulan paketleri olduğu verilen bilgiler arasında.

Kesintisiz hızıyla uçuracak Lifecell Digital, Turkcell müşterilerine özel teklifler sunuyor

“Kesintisiz hızımızla uçuracağız” diyen Lifecell Digital’ın basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Turkcell faturalı hat kullanan müşterilerinin ceplerinden peşin bir tutar çıkmadan ev interneti almalarına olanak sağlayan bu paketlerin de müşterilerin faturalarına yansıyacak şekilde 12 ay taahhütle %50’ye varan indirimlerle sunulacağından bahsedildi.

“Yılların tecrübesini Turkcell’le birleştirdik”

Lifecell Digital Genel Müdürü Emre Erosal da basın toplantısında yaptığı konuşmada Airnetworx markası ile yönettikleri aile şirketiyle yılların kazandırdığı tecrübelerini Lifecell Digital markasıyla birleştirdiklerini, bu sayede müşterilere Turkcell’in gücüyle de çok daha kaliteli ve geniş kitlelere ulaşılabilir bir hizmet sunulacaklarını dile getirdi. Erosal, çağımızın en önemli teknolojisi olan interneti halkımızla buluşturmanın ve bu alandaki tüm ihtiyaçları karşılayacak bütünsel hizmet sunmanın önemine değinerek basın mensuplarına Lifecell Digital’a verecekleri destekten ötürü teşekkür etti.

Lifecell Digital’ı ev veya işyerlerine kurdurmak isteyenler başvurularını; satış noktalarını ziyaret ederek, www.lifecelldigital.com web sayfasından ulaşarak veya 0533 878 0535 Lifecell Digital çağrı merkezini arayarak hemen gerçekleştirebilirler.