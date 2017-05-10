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10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:10

Liderlerin Avrupa Komisyonu Yetkilileri İle Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel ile görüşmesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Liderlerin Avrupa Komisyonu Yetkilileri İle Görüşmesi Sona Erdi
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel ile görüşmesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ara bölgede müzakerelerin yapıldığı binada saat 11.00’de başlayan görüşme 12.40’ta tamamlandı.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, toplantıda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i AB ile ilgili konularda çözümden önce yapılması gerekenlere ilişkin sunum yaptı.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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