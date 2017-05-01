Liderler Yarın Bir Araya Gelecek

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın bir araya gelecek.
Ara bölgede yer alacak görüşme, saat 10.00’da başlayacak.
(GÖZ/SEL)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın bir araya gelecek.
Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın bir araya gelecek.
Ara bölgede yer alacak görüşme, saat 10.00’da başlayacak.
(GÖZ/SEL)