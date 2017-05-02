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02 Mayıs 2017 Salı 08:26

Liderler Müzakereler Çerçevesinde Ara Bölgede Yeniden Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede saat 10:00 sıralarında bir araya geldi.

Liderler Müzakereler Çerçevesinde Ara Bölgede Yeniden Bir Araya Geldi
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GÖRÜŞME 10:00 SIRALARINDA BAŞLADI

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede saat 10:00 sıralarında bir araya geldi.

Akıncı ile Anastasiadis’in bugünkü görüşmesinden başka 11 ve 17 Mayıs olmak üzere iki planlanmış görüşmesi daha bulunuyor.

Son toplantıda Liderler, “federal yönetimde kararlara etkin katılım” ve “Türk ve Yunan vatandaşlarına eşdeğer muamele” konuları üzerine yoğunlaşmış, Akıncı toplantı sonrası iki konuda da Rum tarafının makul bir çözüme yanaşmadığını açıklamıştı.

Akıncı ayrıca, müzakerelerdeki resmin bütünün veya 6 başlıktan 4’ünün(Yönetim ve Güç Paylaşımı, Mülkiyet, Ekonomi, AB ile ilişkiler) altındaki  konuların “bütünsel olarak” görülebileceği bir çalışmada Birleşmiş Milletlerin katkıda bulunabileceğini belirtmişti.

(ID/ÖK)

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