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21 Nisan 2017 Cuma 06:38

Liderler Görüşmesi Tamamlandı

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bu akşam yeniden biraraya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmesi tamamlandı.

Liderler Görüşmesi Tamamlandı
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YAKLAŞIK İKİ BUÇUK SAAT SÜREN GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AKINCI AÇIKLAMA YAPACAK

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bu akşam yeniden biraraya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmesi tamamlandı.

Liderlerin saat 19.45'te ara bölgede başlayan görüşmesi saat 22.15’te sona erdi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı’nda dönüşünde basına açıklama yapacağı kaydedildi.

OMUZU İNCİNEN MERAL AKINCI HASTANEDE KALACAK

Öte yandan bugün öğlen saatlerinde düşen ve omuzu incinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın yarına kadar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında kalacağı bildirildi.

Hastane başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Sayın Meral Akıncı’nın sol omuzunda çıkma saptandı. Saat 18.30 sıralarında  sedasyon anastezisi altında çıkığı yerine kondu ve bandaj yapıldı. Sayın Akıncı’nın sağlık durumu gayet iyidir. Taburculuk işlemi  tedbir amaçlı olarak yarına bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi.

(RÇ/HÖ)   FOTOĞRAFLI-EK VERİLECEK

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