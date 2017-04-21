Liderler Görüşmesi Tamamlandı

Hastane başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Sayın Meral Akıncı’nın sol omuzunda çıkma saptandı. Saat 18.30 sıralarında sedasyon anastezisi altında çıkığı yerine kondu ve bandaj yapıldı. Sayın Akıncı’nın sağlık durumu gayet iyidir. Taburculuk işlemi tedbir amaçlı olarak yarına bırakılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bugün öğlen saatlerinde düşen ve omuzu incinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın yarına kadar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altında kalacağı bildirildi.

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bu akşam yeniden biraraya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmesi tamamlandı.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bu akşam yeniden biraraya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in görüşmesi tamamlandı.