Liderler Yeniden Bir Araya Geldi..

LİDERLER YENİDEN BİR ARAYA GELDİ…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı müzakereler çerçevesinde yeniden bir araya geldi.

Ara bölgede müzakereler için BM tarafından tahsis edilen binada yer alan görüşme saat 18.00’de başladı.

Liderler son görüşmelerini 13 Şubat’ta gerçekleştirmişti.

Son görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerde tıkanıklık olmadığını ancak zor konuların görüşüldüğünü vurgulayarak, müzakerelerin hızlanması için müzakerecilerin daha çok çalışacağını kaydetmişti.

Mustafa Akıncı, “Dönüşümlü Başkanlık” konusunda da; “Bizim anlayışımız ortada, onların bu konuda sıkıntıları var, öyle söylüyorlar. Dolayısıyla bu konuda henüz bir uzlaşma yok. Ama bir uzlaşma olmasının kaçınılmaz olduğu düşüncesindeyim. Çünkü bu konuda tavrımız çok açık ve net” diye konuşmuştu.