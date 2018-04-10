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LİDERLER YEMEĞİNİN DEVAMI OLMASINA İLİŞKİN HAREKETLER

LİDERLER YEMEĞİNİN DEVAMI OLMASINA İLİŞKİN HAREKETLER

10 Nisan 2018 Salı 10:55
LİDERLER YEMEĞİNİN DEVAMI OLMASINA İLİŞKİN HAREKETLER
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LİDERLER YEMEĞİNİN DEVAMI OLMASINA İLİŞKİN HAREKETLER

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın grubunun, her şeyin, liderlerin 16 Nisan’daki yemeğiyle bitmemesi ve bunun devamı da olmasını sağlayacak hareketler çerçevesi şekillenmesi için, son günlerde iki taraftan da çeşitli faktörlerle perde gerisinde temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

Politis gazetesi “Ertesi Günün Haritasını Arıyorlar- Liderler Yemeğinin Devamı Olması İçin Hareketler” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, BM’de, dokuz ayın ardından gerçekleşecek olan ilk görüşmenin, iki lidere de bir önceki süreç esnasında biriken kırgınlıkları hafifletmeleri fırsatı vereceğine dair bir algı bulunduğunu öne sürdü.

Bunun, bütün gecenin karşılıklı suçlamalara harcanmayacağı koşuluyla, duruma yardımcı olacağının düşünüldüğünü kaydeden gazete, BM tarafından istenen şeyin, 16 Nisan’daki akşam yemeğinin kesin bir çıkmazı teyit etmemesi için, bunun bir çeşit devamı olacağına ilişkin, iki liderin mutabakatını sağlamak olduğunu belirtti.

Gazete “Bir Sonraki Günü Arıyorlar- Liderlerin Yemeği Konusunda BM’de Düşünceler” başlığıyla iç sayfadan da yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, “iki liderin yemeğin ertesi günü de konuşmasına fırsat verilmesi için, yemeği nasıl yapılandıracağını düşündüğünü” ifade etti.

Bu çabada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çok daha zor olarak addedildiği iddiasında da bulunan gazete, Akıncı’nın çok kırgın göründüğünü ve Anastasiadis karşısında mutlak bir negatiflik yaymakta olduğunu ileri sürdü.

Gazete diğer yandan Anastasiadis’in ise “daha idare edilebilir (yönetilebilir) bir karakter” olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Spehar’ın isteğinin, sürecin devamına ilişkin fırsat penceresini açıkta bırakacak olan ortak bir açıklamaya dair önceden bir anlaşmaya varılması olduğunu kaydeden gazete, Spehar’ın, yemeğin öncesinde liderlerle ayrı ayrı gerçekleştireceği temaslarında bunu talep edeceğini iddia etti.

Habere göre “yabancı bir diplomatik kaynak” ise gazeteye yaptığı açıklamada “iki tarafı ayıran büyük farklılıkları bildiklerini ve yemeğin sonucunun yalnızca bu gerçekliği teyit etmesinin trajik olacağını” ifade etti.

BM Genel Sekreterliği’nin de beklemede olduğunu yazan gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bir sonraki hamlesinin, büyük ölçüde, yapılacak olan görüşmelerin ve özellikle de yemeğin sonuçlarına bağlı olacağını belirtti.

Gazete, Guterres’in hali hazırda tüm taraflara geçici bir danışman atama konusundaki niyetini ifade ettiğini de anımsattı.

Liderlerin yemeğiyle ilgili habere “Yeni Bir Başlangıç Mı Son mu?” başlığıyla manşetten yer veren Alithia ise, iki liderin de iyi niyet mesajları gönderdiklerini, ancak ne kadar hazır olduklarının yemekte ortaya çıkacağını yazdı.

Gazete, iki liderin de Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin hemen başlaması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini, ancak müzakerelere ilişkin yolun yeniden nasıl açılacağına dair farklı görüşler muhafaza ettiklerinin görüldüğünü kaydetti.

Yemeğin sosyal niteliğe sahip olmasına rağmen, bunda birçok şeyin ortaya çıkacağının kuşkusuz olduğunu ileri süren gazete, yemeğin tamamlanmasıyla birlikte, müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olup olmadığı ve veya bunun (yemeğin) iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını teyit edip, yeni çabanın başarısızlığını daha başlamadan kesinleştireceği sorusuna yanıt verileceğini de ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Elizabeth SpeharAntonio GuterresLiderler Yemeği
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