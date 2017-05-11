LİDERLER MAYIS AYININ İKİNCİ GÖRÜŞMESİ İÇİN BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mayıs ayının Kıbrıs müzakereleri kapsamındaki ikinci görüşmesi için biraraya geldi.

Ara Bölgede müzakereler için tahsis edilen binada yer alan görüşme saat 18:00’de başladı.

Akıncı ile Anastasiadis’in bir sonraki görüşmesi ise 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de bugün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Akıncı’yla bu görüşmeye hazırlık niteliğinde ayrı ayrı toplantılar yaptı.