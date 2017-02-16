Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Şubat 2017 Perşembe 17:40

Liderler Görüşmesinde Yaşanan Krizin Ardından Eide İle Akıncı Yaklaşık 2 Saat Görüştü

Liderler Görüşmesinde Yaşanan Krizin Ardından Eide İle Akıncı Yaklaşık 2 Saat Görüştü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

EIDE GERİLEMENİN BİR FIRSATSA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU KAYDETTİ

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide yaşanan gerilemenin bir fırsatsa dönüştürülmesinin önemine işaret etti.

Eide, bunun gerçekleştirilebileceğine inandığını ve kendisinin de elinden geleni yapacağını kaydetti ancak sürecin Liderler tarafından yürütülen bir süreç olduğunu da vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i  bugün yaşananlarla ilgili  bilgilendirdiğini ve onun da durumun olumlu bir noktaya çekilmesi için elinden geleni yapmasını istediğini söyleyen Eide, Guterres’in   bu gibi gerilemeler  yaşanmasının zaman zaman mümkün olduğunu kendisine hatırlattığını  kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugünkü liderler görüşmesindeki krizin ardından bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 17.00’de başlayan ve yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında Eide  basına açıklamalarda bulundu.

Görüşmeye  Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin  ile BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katıldı.

Müzakerelerde zor bir zaman içerisinde bulunduklarını kaydeden Eide, bunun müzakereler haricindeki konulardan, Kıbrıslı  Türk ve Rum toplumlarını bölen geçmişin  zor ve 2 toplum arasındaki güveni erozyona uğratan  konularından kaynaklandığını söyledi.

Eide, kendisinin ve iki liderin görüşünün bugünkü görüşmeyi havayı temizleme, bu konuları geride bırakıp ilerlemek için kullanmak yönünde olduğunu; bunu yapmaya da başladıklarını ancak bir noktada geçmişte acılar yaşatan konuların tıkanma yarattığını belirtti. Eide, bu noktada, Akıncı’nın kendisinin de ifade ettiği gibi toplantıyı terk edip Cumhurbaşkanlığı’na gelmeyi doğru bulduğunu savundu.

“GELİNEN NOKTADA NASIL İLERLENEBİLECEĞİ ÖNEMLİ…”

Gelinene noktada nasıl ilerlenebileceğinin önemli olduğunu ve iki liderin de müzakere sürecini durdurmak değil devam ettirmek yönünde taahhütleri bulunduğunu kaydeden Eide,  Akıncı’nın bu toplantıda ifadesini yinelediğini  Anastasiadis  için de bunun geçerli olduğunu ifade etti.

Müzakere sürecinin çöküntüye uğramasını ve müzakerelerde elde edilen ilerlemenin yıkılmasını isteyen bazı çevrelerin yaşanan bu gerilemeyi ilerleyen günlerde kullanabileceğini ifade eden ve çözüm isteyen ve istemeyenler arasında bir tartışma yaşanabileceğini belirten Eide, Liderlerin sorunun  çözümü için uğraş verme kararı aldıklarını, BM’nin de yardımını istediklerini, bunun önemli olan nokta olduğunu söyledi.

“ÇÖZÜMÜ İSTEYEN VE İSTEMEYEN KIBRISLILAR KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR”

Her iki toplumda da geçmişte yaşanan ve haklı nedenlerle duygusal hassasiyetler yaratan noktaların kullanılıp müzakerelerde gerileme yaratmaya çalışanlar olabileceğini,  çözüm istemeyen çevreler arasına iş birlikleri geliştirilebileceğini ve bunların çözüme yönelik uğraşları zorlaştıracağını ifade eden Eide, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar’ın değil,  adanın birleşmesini  isteyen “Kıbrıslılar” ile istemeyen “Kıbrıslılar”’ın karşı karşıya gelebileceğini savundu. Eide yapılması gereken doğru şeyin ne olduğunu söylemenin kendi görevi olmadığını, böyle bir durumda zaten çözümlemeleri gereken müzakere konuları da varken Liderler’in çok zor durumda olacağını söyledi.

“YAPILMASI GEREKEN GELECEĞİ KONUŞMAYA YÖNELMEK…"

Eide, her iki toplumun da geçmişte acılar yaşadığını, bunları yarıştırmak ve karşılıklı suçlamalar yerine yapılması gerekenin nereye gidilmek istendiğine ve geleceği konuşmaya yönelmek olduğunu vurguladı.

Tüm ilgili taraflarla her iki toplumun kabul edebileceği güvenlik ve garantiler üzerinde çalıştıklarını da hatırlatan Eide, ilerlemek ve çözüm fırsatını değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MDP: “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Yapılan Saygısızlığı Kınıyor Ve Özür Dilenmesini Bekliyoruz” MDP: “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Yapılan Saygısızlığı...
ÖZGÜRGÜN: “MÜZAKERE SÜRECİNE KATKI KOYAN TÜM ULUSLARARASI GÜÇLERE KARŞI DÜPEDÜZ SAYGISIZLIK” ÖZGÜRGÜN: “MÜZAKERE SÜRECİNE KATKI KOYAN TÜM...
TKP Yeni Güçler: “süreci Kesintiye Uğratmak Değil, Aklıselimle Hareket Edip Çözüm Yolunu Zorlamalılar" TKP Yeni Güçler: “süreci Kesintiye Uğratmak...
Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti: “Anastasiadis’in Kapı Vurarak Terk Etmesi Akıncı’nın Şahsında Kıbrıs Türk Halkına Saygısızlık” Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti: “Anastasiadis’in...
“9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi Ödülleri” Cumartesi Açıklanıyor “9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi...
Milli İradeye Saygı Platformu’ndan Anstasiadis’in Hareketine Tepki Milli İradeye Saygı Platformu’ndan Anstasiadis’in...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

MDP: “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Yapılan...

Haberi Oku