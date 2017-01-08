LİDERLER BU AKŞAM KOORDİNASYON TOPLANTISINDA BİRARAYA GELİYOR

CENEVRE’YE ULAŞAN LİDERLER BU AKŞAM KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPIYORKıbrıs müzakerelerine Cenevre’de devam edecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu akşam saat 19.00’da (Kuzey Kıbrıs saatiyle 21.00'de) ön görüşme yapıyor.BM heyetinin kaldığı otelde yer alacak toplantıda, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek müzakerelerin koordinasyonu gerçekleşecek.BM yetkililerinin de katılacağı toplantıda Akıncı’ya Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik edecek.GÖRÜŞME SAATLERİLiderlerin yarın başlayacak ve 3 gün sürecek müzakerelerde her gün, sabah Cenevre saatiyle 09.00-13.00 saatleri arasında Milletler Sarayı/Concordia’da görüşmesi; müzakere heyetlerinin ise aynı tarihlerde 15.00-17.00 arasında biraraya gelmesi bekleniyor.Üç gün boyunca 17.30-20.00 saatleri arasında da liderlerin gün içindeki ikinci görüşmeleri yapması hedefleniyor.Cenevre’deki Kıbrıs Zirvesi ile ilgili çalışma programının ayrıntıları, bu akşamki koordinasyon toplantısında kesinleşecek.