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09 Ocak 2017 Pazartesi 20:28

LİDERLER BİRİNCİ GÜN GÖRÜŞMESİNİ TAMAMLADI

LİDERLER BİRİNCİ GÜN GÖRÜŞMESİNİ TAMAMLADI
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LİDERLER BİRİNCİ GÜN GÖRÜŞMESİNİ TAMAMLADI

İSVİÇRE HÜKÜMETİ LİDERLERLE İKİ TARAFIN DELEGASYONU VE BURADA BULUNAN SİYASİ PARTİ BAŞKANLARINA YEMEK VERDİ

YARIN “YÖNETİM VE GÜÇ PAYLAŞIMI” İLE “AB VE EKONOMİ KONULARI” ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Cenevre’deki Kıbrıs zirvesi çerçevesinde bugün gerçekleştirdikleri görüşmeyi saat 20.00’de (KKTC saatiyle 22.00’de) tamamladı.

Liderler, aradan sonra saat 18.00 sıralarında (KKTC saatiyle 20.00) başladıkları ve 2 saat süren görüşmelerinde, daha önce Kıbrıs'ta yapıldığı gibi, “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili fikir eksersizleri yaptı.

Cenevre zirvesinde yarın sabah “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “AB ve Ekonomi” konuları görüşülecek.

İSVİÇRE HÜKÜMETİNDEN YEMEK

Bu arada liderler, saat 20.30’da (KKTC saatiyle 22.30) İsviçre hükümetinin onurlarına verdiği yemeğe katıldı.

Yemeğe, Cenevre’de bulunan Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkanlarıyla iki tarafın müzakere heyetleri da yer aldı.

Elde edilen bilgiye göre yemeğe, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı. UBP’yi ise görüşmede Oğuzhan Hasipoğlu temsil etti. 



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