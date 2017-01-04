LİDERLER BİRARAYA GELDİ..

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.
BM Barış Gücü’nün ara bölgede müzakereler için tahsis ettiği binada yer alan görüşme saat 11.00'de başladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde biraraya geldi.
BM Barış Gücü’nün ara bölgede müzakereler için tahsis ettiği binada yer alan görüşme saat 11.00'de başladı.