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10 Ocak 2017 Salı 21:02

LİDERLER ARANIN ARDINDAN YENİDEN BİRARAYA GELDİ

LİDERLER ARANIN ARDINDAN YENİDEN BİRARAYA GELDİ
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LİDERLER ARANIN ARDINDAN YENİDEN BİRARAYA GELDİ

MÜLKİYET UZMANLARI İKİ AYRI TOPLANTI YAPTI

Cenevre’de devam Kıbrıs müzakerelerinde liderler yerel saatle saat 18.00 sıralarında yeniden bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Nikos Anastasiadis’in “Yönetim ve Güç Paylaşımı”na ilişkin müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

Cenevre'deki Milletler Sarayı'nda devam eden müzakerelerde, liderlerin ara verdiği saatlerde, mülkiyetle ilgili 2 teknik toplantı yapıldı.

Tarafların mülkiyetle ilgili çalışma grubu yerel saatle saat 15.00’de gerçekleştirdiği toplantıda olası çözüm sonrasında mülkiyetin finansmanıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Toplantıya Dünya Bankası ve IMF uzmanları da katıldı.

Mülkiyetle ilgili çalışma grupları daha sonra mülkiyet başlığındaki yakınlaşmaların uzlaşıya dönüştürülmesi için dün başlayan çalışmalara devam etti.

Müzakereciler ve müzakere heyetleri de “kararlara etkin katılım” konusunda toplantı yaptı.


 
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