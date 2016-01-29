Liderler Ara Bölgede Biraraya Geldi

LİDERLER ARA BÖLGEDE BİRARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yeniden bir araya geldi.

Bu yılın 3. görüşmesi niteliğindeki toplantı saat 10.00’da, ara bölgede görüşmeler için tahsis edilen binada BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de katılımıyla başladı.

Her iki lider 21 Ocak’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’la bir araya gelmiş, ardından Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu toplantısında “Kıbrıs’ın Birleştirilmesi” panelinde konuşma yapmışlardı.

Bugünkü görüşmede liderlerin önümüzdeki aylara ilişkin BM’nin sürece yapacağı desteğin nasıl olabileceği konusundaki önerilerini Özel Danışman Eide’ye sunması bekleniyor.









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