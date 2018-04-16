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Liderler 9.5 Ayın Ardından Bugün Buluşuyor

BULUŞMAYA LİDERLER HARİÇ SADECE SPEHAR KATILACAK... LİDERLER BAŞBAŞA DA GÖRÜŞECEK

Liderler 9.5 Ayın Ardından Bugün Buluşuyor

BULUŞMAYA LİDERLER HARİÇ SADECE SPEHAR KATILACAK... LİDERLER BAŞBAŞA DA GÖRÜŞECEK

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:41
Liderler 9.5 Ayın Ardından Bugün Buluşuyor
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BULUŞMAYA LİDERLER HARİÇ SADECE SPEHAR KATILACAK... LİDERLER BAŞBAŞA DA GÖRÜŞECEK

AKINCI: “SİYASİ İRADE VARSA ÇIKIŞ YOLLARI ELBETTE BULUNABİLİR”


 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 9.5 ayın ardından bu akşam bir araya geliyor.

Beşli Konferans’ın anlaşma olmadan sona erdiğinin ilan edildiği 7 Temmuz 2017’den bu yana teması olmayan Akıncı ile Anastasiadis, saat 19.00’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında buluşuyor.

Buluşmada liderlere ev sahibi olarak orada bulunacak olan Spehar hariç kimse eşlik etmeyecek. Liderler başbaşa ikili görüşme de yapacak.

Basın, buluşmanın gerçekleşeceği ara bölgeye alınmayacak ancak BM’nin görüşme sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

“SİYASİ İRADE VARSA ÇIKIŞ YOLLARI ELBETTE BULUNABİLİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuya ilişkin çeşitli açıklamalarında, yemeğin bir durum değerlendirme toplantısı olacağını ve müzakerelerin başladığı anlamına gelmediğini belirtiyor.

Süreç başlasa bile Crans Montana’da kaldığı noktadan aynen devam etmeyeceğini vurgulayan Akıncı, açıklamalarında, “Sizlere çok büyük beklentiler vermek de geleceğe dair karamsar bir tablo da çizmek istemiyorum. Siyasi irade varsa çıkış yolları elbette bulunabilir” ifadelerini kullanmıştı.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir yıla yakın kesintiye uğrayan müzakereler, Akıncı’nın seçilmesinin hemen sonrasında başlamış ve yoğun bir sürecin ardından önce Cenevre’de başlayan, sonra Crans Montana’da devam eden Kıbrıs sorununun iki kurucu devlet temelinde federal bir çözümle sonlandırılmasını hedefleyen ve garantörlerin de katıldığı 5’li konferansın sonuçsuz kapanmasıyla kopmuştu.
 

Son Güncelleme: 16.04.2018 11:02
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıNikos AnastasiadisLiderler Buluşuyor
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