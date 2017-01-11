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11 Ocak 2017 Çarşamba 20:44

LİDERLER 3 GÜNLÜK MÜZAKERELERİ TAMAMLADI

LİDERLER 3 GÜNLÜK MÜZAKERELERİ TAMAMLADI
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LİDERLER 3 GÜNLÜK MÜZAKERELERİ TAMAMLADI

YARIN ULUSLARARASI KIBRIS KONFERANSI
Cenevre’de devam eden Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönündeki müzakerelerin üçüncü günü tamamlandı.

Bugünkü görüşmeler, İsviçre saatiyle 20.30, KKTC saatiyle 22.30’da sona erdi.

Liderler, yarın başlayacakları uluslararası konferans öncesinde Cenevre’de gerçekleştirdikleri 3 günlük müzakereleri, karşılıklı haritalar sunarak noktaladı.

Kıbrıs’taki tarafların yanısıra garantörlerin de katılacağı yarınki uluslararası konferansta garantiler ve güvenlik konuları ele alınacak. Konferans İsviçre saatiyle 11.00, KKTC saatiyle 13.00’te başlayacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın saat 11:35’te İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson ve İngiltere’nin Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan ile Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Sarayı’nda bir araya gelerek görüşecek.


 
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