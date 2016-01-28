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Liderler 2016 Yılının 3. Görüşmesini Yarın Gerçekleştirecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de hazır bulunacak.

Liderler 2016 Yılının 3. Görüşmesini Yarın Gerçekleştirecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de hazır bulunacak.

28 Ocak 2016 Perşembe 15:09
Liderler 2016 Yılının 3. Görüşmesini Yarın Gerçekleştirecek
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LİDERLER 2016 YILININ 3. GÖRÜŞMESİNİ YARIN GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında yarın, 2016 yılının 3. görüşmesini gerçekleştirecek.

Ara Bölgede müzakereler için tahsis edilen binada saat 10:00’da başlayacak olan görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide de hazır bulunacak.

Liderler 21 Ocak’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından kabul edilmiş; Ban, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de hazır bulunduğu toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Liderler tarafından yürütülen Kıbrıs müzakere sürecinde 8 ay içerisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bunun  siyasi istek olması halinde en zor konularda dahi uzlaşmaya varılabileceğini gösterdiğini kaydetmişti.

Akıncı ile Anastasiadis, Davos’ta aynı gün Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen “Kıbrıs’ın Birleştirilmesi” konulu panelde birer konuşma yapmışlardı.

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2016 Yılının 3. Görüşmesini Gerçekleştirecek.Kıbrıs Müzakereleri Kapsamında YarınCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis
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