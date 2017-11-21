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21 Kasım 2017 Salı 09:30

Liderimize saygı bu mu !

Liderimize saygı bu mu !
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 Liderimize saygı bu mu !

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarının bulunduğu Anıttepe’deki çirkin görüntüler, ziyaretçilerin tepkisini çekiyor

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün Hamitköy’de bulunan Anıttepe’deki anıt mezar bölgesi, bakımsızlıktan geçilmiyor.

Bazı kendini bilmez kişiler, anıt mezar bölgesinde içki içerken, bazı sorumsuz kişiler de bölgeye moloz yığını bırakıyor.

Bize ulaşan bölge sakinleri Anıttepe’de şu günlerde çıkılan ihale sonucunda yeniden düzenleme çalışmalarının son sürat devam ettiğini ancak, bazı kişilerin burayı geceden sonra meyhane gibi kullandığı için her tarafta içki şişeleri ve çöplerin olduğunu ifade ettiler.

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün varoluşu için verdiği mücadelenin bu şekilde karşılık görmemesi gerektiğini söyleyen bölge sakinleri “Etrafta bira şişeleri, çerez kutuları ve poşetleri hatta bir markete ait alışveriş arabası dahi bulunuyor. Bunları kim veya kimler yapıyor bilmiyoruz ama buraya bir bekçi konması şart” diye konuştular.

Yenileme çalışmalarının bitmesi sonrasında Anıttepe’nin güzel bir de temizlik görerek Dr. Küçük’e layık bir yer haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

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Halkın Sesi

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Anahtar Kelimeler
Dr. Fazıl KüçükAnıttepe
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