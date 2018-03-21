LİBYA'DAKİ ASKERİ KURUMLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ÇABALARI

Libya Silahlı Kuvvetleri'nin tek çatı altında birleştirilmesini hedefleyen toplantıların altıncısı Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.



Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre toplantıda, "Libya Silahlı Kuvvetleri'nin tek çatı altında toplanması ve ulusal çıkarlar uyarınca devlet kurumlarında birliğin sağlanması" konuları ele alındı.



Toplantıya Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı ordunun Genel Kurmay Başkanı Abdurrahman et-Tavil ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı ordunun temsilcisi Ali Abdulcelil katılırken, Mısır yönetiminden de İstihbarat Birimi Geçici Başkanı Abbas Kamil, Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Savunma Bakanı Yardımcısı Muhammed el-Keşki ve Askeri İstihbarat Komutanı Ferag eş-Şehat hazır bulundu.



Libya'daki askeri güçlerin tek çatı altında toplanmasını hedefleyen çalışmalara son aylarda hız verildi. Bu amaçla gerçekleştirilen bir önceki toplantı geçen şubat ayında yine Kahire'de yapılmıştı.