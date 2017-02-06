Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Liberal Federalizm, Gükad Ve Khora Yayınları’nın Ortak Etkinliğiyle Yarın Tanıtılacak

“Liberal Federalizm – Bir Hegemonya Aracı Olarak Birleşik Kıbrıs Federasyonu Projesi”, GÜKAD ve KHORA Yayınları’nın ortak etkinliği ile Güzelyurt’ta (Omorfo) tanıtılacak.

Liberal Federalizm, Gükad Ve Khora Yayınları'nın Ortak Etkinliğiyle Yarın Tanıtılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 6 Şubat 17 : “Liberal Federalizm – Bir Hegemonya Aracı Olarak Birleşik Kıbrıs Federasyonu Projesi”, GÜKAD ve KHORA Yayınları’nın ortak etkinliği ile Güzelyurt’ta (Omorfo) tanıtılacak.

Khora’dan yapılan açıklamaya göre, tanıtım ve panel şeklinde gerçekleşecek etkinlikte konuşmacı olarak, kitabın yazarı Gazeteci / Akademisyen Dr. Nikolas Stelya, Doç. Dr. İlksoy Aslım (Akademisyen), Celal Özkızan (Bağımsızlık Yolu Üyesi) ve Reşat Kansoy (GÜKAD Üyesi) yer alacak.

Yarın akşam, saat 19.30 'da GÜKAD lokalinde gerçekleşecek panelin moderatörlüğünü ise Khora Yayınları’ndan Mustafa Keleşzade yapacak.

KİTAP HAKKINDA

Açıklamada kitap hakkında ise şu bilgiler verildi:
“Khora Yayınları’nın 52., Yazar Nikolas Stelya’nın Türkçe yayınlanan 4. kitabı olan Liberal Federalizm,  bugüne kadar birbirini tekrarlayarak ilerleyen müzakerelerin mantığının aykırı sorularla incelenmesine zemin sunan bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Dr. Nikolaos Stelya, bu kısa ama çarpıcı çalışmasında Kıbrıs sorununa çözüm aramak yönünde ilerletilen müzakerelerin iki dönemini karşılaştırmalı bir analize tabi tutuyor.”

(AK/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Sıcaklığı Artacak Hava Sıcaklığı Artacak
Son Bir Haftada Toplam 61 Trafik Kazası Oldu: 30 Kişi Yaralandı Son Bir Haftada Toplam 61 Trafik Kazası Oldu: 30...
Uyuşturucu Madde Tasarrufundan 4 Kişi Daha Tutuklandı Uyuşturucu Madde Tasarrufundan 4 Kişi Daha Tutuklandı
Hazine-sen Yeni Asgari Ücreti Eleştirdi Hazine-sen Yeni Asgari Ücreti Eleştirdi
“ev İçi Şiddet” Konusunda Eğitim Verilecek “ev İçi Şiddet” Konusunda Eğitim Verilecek
Çakıcı: “dr. Burhan Nalbantoğlu’nu Unutmayacağız, Unutturmayacağız” Çakıcı: “dr. Burhan Nalbantoğlu’nu Unutmayacağız,...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Hava Sıcaklığı Artacak

Haberi Oku