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13 Aralık 2016 Salı 14:56

Liberal Federalizm Kitabı Lefkoşa’da Tanıtıldı

Liberal Federalizm Kitabı Lefkoşa'da Tanıtıldı
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Khora Yayınları’nın 52’nci, yazar Nikolaos Stelya’nın Türkçe yayınlanan 4’üncü Kitabı Liberal Federalizm, Lefkoşa Has-Der lokalinde perşembe günü gerçekleşen panel ve kokteyl ile tanıtıldı.

“Beşli Zirveye Gidilirken” başlığı ile Liberal Federalizm kitabı üzerinden bir panel de etkinlik kapsamında gerçekleşti.

Khora açıklamasına göre, kitabın editörü Cansu Nafiya Nazlı’nın moderatörlüğünde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, akademisyen Mehmet Hasgüler, Bağımsızlık Yolu üyesi Münür Rahvancıoğlu’nun, yazar Nikolaos Stelya ile katıldığı panel, “Kıbrıs Sorununa ve barış arayışlarına yönelik alternatif fikirlerin de tartışıldığı bir platform olarak öne çıktı”.

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