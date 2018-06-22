Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı





Lefkoşa, 22 Haziran 18 : Belediye başkan adaylarının imzasına açılan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Halkın Partisi Lefke Belediye Başkan Adayı Fehmi Çamlıköylü de imzaladı.Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerin LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) haklarını hayata geçirmedeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere hazırlanan protokol metni, 24 Mayıs’ta belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, Protokolü imzalayan Belediye Başkan adaylarının sayısı Fehmi Çamlıköylü ile birlikte, Lefke’de 2’ye, tüm bölgelerde de 9’a ulaştı.Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adayları, propaganda süreci protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edilmişti.Adayların‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzalaması için bugün son gün.(AK/ŞEB)