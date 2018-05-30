LGBTi+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Soğancı da İmzaladı

TDP, Kuir Kıbrıs Derneği’nin belediye başkan adaylarının imzasına açtığı ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü, Partinin İskele Belediyesi Başkan adayı Cemaliye Soğancı’nın da imzaladığını bildirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği yerel yönetimlerin lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks haklarını hayata geçirme sorumluluklarını hatırlatmak üzere hazırladığı LGBTİ+ protokol metnini geçtiğimiz hafta belediye başkan adaylarının imzasına açmıştı.



Başkan adayları ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü 22 Haziran Cuma gününe kadar imzalayabilecek.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman, Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Mehmet Harmancı da imzalamıştı.