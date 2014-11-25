"Lezbiyen Dedi, Çıplak Dans Ettirdik"

GİRNE MAHKEMESİ'NDE İLGİNÇ DAVA!



KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Aralarında sorunların olması sebebiyle bir kadını döverek çırılçıplak soyduktan sonra dans ettirip görüntülerini cep telefonuyla videoya çektikleri iddia edilen Çise Mevlüt, Sıla Barkut ve Zeynep Ceylan isimli 3 kadın dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde yargı karşısına çıkacak olan zanlıların şartları yerine getirmeleri durumunda serbest bırakılacağını bildirdi.



"DAVALARINI CEZAEVİNDE BEKLESİNLER"



Yargıç Fügen Ulutekin ise olayla ilgili şunları söyledi: "Böyle rezalet olmaz. Üç genç kız nasıl olur da böyle bir suç işler. Bu yaptıklarının 3 yıla kadar hapis cezası var. Davalarını cezaevinde beklesinler." Bu sözleri duyan 3 zanlı gözyaşlarına boğuldu.



CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET TEHDİTİ

Polis mahkemede verdiği ifadede, zanlıların kadına vurarak gözlüğünü kırdığını ve kadının polise şikayette bulunması halinde videoyu yayarak onu rezil etmekle tehdit ettiklerini belirtti. Girne Kaza Mahkemesi'nde yürütülen davada polis memuru Mustafa Özmüezzin tanık olarak dinlendi. Özmüezzin zanlıların "Cinsel taciz", "Şiddet tehditi", "Kasıtlı hasar"ve"Darp" suçlarından şikayet edildiğini söyledi.

Savcı Mustafa Atakara ise, zanlıların ileride görülecek davalarına hazır olmaları için uygun bir teminata bağlanmalarını istedi.



"LEZBİYEN DEDİĞİ İÇİN DANS ETTİRDİK"



Zanlı Çise Mevlüt, yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek özür diledi. Zanlı Sıla Barkut ise, arkadaşına lezbiyen demesine kızdığını ve kadına vurmayarak dans ettirdklerini söylerken, bir diğer zanlı Zeynep Ceylan'ın avukatı Hüseyin Çelikli müvekkilinin teminat şartlarını karşılayabilecek durumda olduğunu savundu.