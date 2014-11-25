Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

"Lezbiyen Dedi, Çıplak Dans Ettirdik"

Girne'de 3 kadın başka bir hemcinslerini döverek çırılçıplak dans ettirdi!

"Lezbiyen Dedi, Çıplak Dans Ettirdik"

Girne'de 3 kadın başka bir hemcinslerini döverek çırılçıplak dans ettirdi!

25 Kasım 2014 Salı 09:04
banner238

      GİRNE MAHKEMESİ'NDE İLGİNÇ DAVA!

      KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

     Aralarında sorunların olması sebebiyle bir kadını döverek çırılçıplak soyduktan sonra dans ettirip görüntülerini cep telefonuyla videoya çektikleri iddia edilen Çise Mevlüt, Sıla Barkut ve Zeynep Ceylan isimli 3 kadın dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme ilerleyen günlerde yargı karşısına çıkacak olan zanlıların şartları yerine getirmeleri durumunda serbest bırakılacağını bildirdi.
     
     "DAVALARINI CEZAEVİNDE BEKLESİNLER" 
   
   Yargıç Fügen Ulutekin ise olayla ilgili şunları söyledi: "Böyle rezalet olmaz. Üç genç kız nasıl olur da böyle bir suç işler. Bu yaptıklarının 3 yıla kadar hapis cezası var. Davalarını cezaevinde beklesinler." Bu sözleri duyan 3 zanlı gözyaşlarına boğuldu.
   
      CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET TEHDİTİ
    Polis mahkemede verdiği ifadede, zanlıların kadına vurarak gözlüğünü kırdığını ve kadının polise şikayette bulunması halinde videoyu yayarak onu rezil etmekle tehdit ettiklerini belirtti. Girne  Kaza Mahkemesi'nde yürütülen davada polis memuru Mustafa Özmüezzin tanık olarak dinlendi. Özmüezzin zanlıların "Cinsel taciz", "Şiddet tehditi", "Kasıtlı hasar"ve"Darp" suçlarından şikayet edildiğini söyledi.
    Savcı Mustafa Atakara ise, zanlıların ileride görülecek davalarına hazır olmaları için uygun bir teminata bağlanmalarını istedi.

    "LEZBİYEN DEDİĞİ İÇİN DANS ETTİRDİK"

      Zanlı Çise Mevlüt, yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek özür diledi.  Zanlı Sıla Barkut ise, arkadaşına lezbiyen demesine kızdığını ve kadına vurmayarak dans ettirdklerini söylerken, bir diğer zanlı Zeynep Ceylan'ın avukatı Hüseyin Çelikli müvekkilinin teminat şartlarını karşılayabilecek durumda olduğunu savundu.

Son Güncelleme: 25.11.2014 09:29
Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim