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Leymosunlular, Pazar Akşamı Girne Limanı’nda Buluşacak

7’NCİ GELENEKSEL LEYMOSUNLULAR BULUŞMASI KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI YARARINA DÜZENLENİYOR

Leymosunlular, Pazar Akşamı Girne Limanı’nda Buluşacak

7’NCİ GELENEKSEL LEYMOSUNLULAR BULUŞMASI KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI YARARINA DÜZENLENİYOR

28 Haziran 2018 Perşembe 13:55
Leymosunlular, Pazar Akşamı Girne Limanı’nda Buluşacak

7’NCİ GELENEKSEL LEYMOSUNLULAR BULUŞMASI KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI YARARINA DÜZENLENİYOR

Lefkoşa, 28 Haziran 18 (.): Leymosun Kültür Vakfı, gelenekselleşen pikniklerini bu yıl Ramazan ve yerel seçimlerden dolayı yaşanan gecikme nedeniyle 1 Temmuz Pazar günü 18.00-24.00 saatleri arasında Girne Antik Limanı’nda düzenleyecek.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek etkinlikle ilgili yazılı açıklamaya yapan Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, gecenin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve kültür projesi özelliği kazandığını belirtti.

Rasımoğlu, bu yılki buluşmada Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına hikaye kitabı satılacağını ve kitapla birlikte verilecek numarayla yapılacak çekilişte zengin hediyeler kazanılabileceğini kaydetti.

Rasımoğlu etkinliğe Leymosunlu olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağını ifade etti.

LEYMOSUN’UN TATLARI

Leymosun Kültür Vakfı’nın Geleneksel Leymosunlular Gecesi’nde limandaki kafeler ve restoranlarda yemekler yenecek, yerel tatlara yönelik stantlarda Kıbrıs’ın damak tadı yaşatılacak.

Özellikle Leymosunluların çok sevdiği Ömer dayının “garavolli”si pikniğin vazgeçilmezlerinden olacak.

Vakıf yararına katkıda bulunmak isteyenler yine vakıf standından ürünler alabilecekler. Vakıf logolu kupalar yine satışa sunulacak.

BİNLERCE LEYMOSUNLU BEKLENİYOR

TUFAD Halk Dansları ekibinin gösteri yapacağı, Duygu Üstündağ’ın yerel ve özgün müzik dinletisi sunacağı ve Leymosunlu sanatçı İbrahim Özduran’ın sahne alacağı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Girne Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek etkinliğe, ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Türkiye ve tüm ada çapından binlerce Leymosunlu’nun katılmasının beklendiği kaydedildi.

Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, etkinliğin tüm halka açık olduğunu belirtti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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Son Güncelleme: 28.06.2018 17:19
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