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Leymosun Kültür Vakfı’nın “Öğretmenlere Vefa Günü”

Leymosun Kültür Vakfı’nın Öğretmenlere Vefa Günü etkinliği pazar günü Güzelyurt’ta yapılıyor. Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu’nun açıklamasına göre, Leymosun (Limasol) ve köylerinde ana sınıf, ilkokul ve lise öğretmenliği yapmış öğretmenler ile vefat eden öğretmenlerin aile bireylerinin katılacağı etkinlik, pazar günü saat 17.00’de Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı’da yer alacak.

Leymosun Kültür Vakfı’nın “Öğretmenlere Vefa Günü”

Leymosun Kültür Vakfı’nın Öğretmenlere Vefa Günü etkinliği pazar günü Güzelyurt’ta yapılıyor. Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu’nun açıklamasına göre, Leymosun (Limasol) ve köylerinde ana sınıf, ilkokul ve lise öğretmenliği yapmış öğretmenler ile vefat eden öğretmenlerin aile bireylerinin katılacağı etkinlik, pazar günü saat 17.00’de Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı’da yer alacak.

21 Kasım 2014 Cuma 17:59
Leymosun Kültür Vakfı’nın “Öğretmenlere Vefa Günü”
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LEYMOSUN VE KÖYLERİNDE GÖREV YAPMIŞ TÜM ÖĞRETMENLERE BELGE VERİLECEK

 Leymosun Kültür Vakfı’nın Öğretmenlere Vefa Günü etkinliği pazar günü Güzelyurt’ta yapılıyor.

Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu’nun açıklamasına göre, Leymosun (Limasol) ve köylerinde ana sınıf, ilkokul ve lise öğretmenliği yapmış öğretmenler ile vefat eden öğretmenlerin aile bireylerinin katılacağı etkinlik, pazar günü saat 17.00’de Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı’da yer alacak.

Saat 20.00’ye kadar sürecek kokteylde Leymosun ve köylerinde öğretmenlik yapmış tüm öğretmenlere belge verilecek. Vefat etmiş öğretmenlerin belgeleri de aile bireylerine veya yakınlarına teslim edilecek.

Girne Tango Kulübü gecede dans gösterisi yaparken TMK Mezunlar korosu da günün anlamına uygun şarkılarıyla etkinliğe renk katacak.

Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’dan ücretsiz otobüslerin kalkacağı etkinlik hakkında bilgi almak için şu numaralarla temas edilebileceği belirtildi:

“Terminalden saat 16.00’da hareket edecek Girne otobüsü için 0533-8612901, Gönyeli Belediyesi önünden 15.45’de hareket edecek Lefkoşa otobüsü için 0533-8558350 ve Gazimağusa Belediyesi önünden 15.00’te hareket edecek otobüs için 0533-8533384 numaralı telefonlar.”

Etkinliğe kendi arabalarıyla katılacak olanların ise 0533-8722422 numaralı telefona kayıt yaptırmaları gerektiği duyuruldu.

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