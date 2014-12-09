Levent Kolejinden Resmi Açıklama . Eğitime ara Verildi

LEVENT KOLEJİ EĞİTİME ARA VERDİ



Ülkemizde yaşanan aşırı yağışlar sonrası sel sularından zarar gören ve öğrencileri okulda mahsur kalan Levent Koleji Müdürü Asım idris'ten açıklama geldi.

Güvenlik Kuvvetleri ve Sivil savunma ekiplerinin halen çalışma yaptığı ve tahliye işlemlerinin devam ettiği Levent Kolejinde eğitime yarın için bir günlük ara verildiğini açıkladı.







Son Güncelleme: 09.12.2014 18:52