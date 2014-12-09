Levent Kolejindeki Öğrenciler Tahliye Ediliyor

LEVENT KOLEJ’DE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER ASKER-POLİS İŞBİRLİĞİYLE TAHLİYE EDİLİYOR

Özellikle birçok bölgede etkili olan yoğun yağmurdan olumsuz etkilenen ve okulda mahsur kalan Levent Kolej öğrencileri, asker ve polis ekiplerinin yardımıyla tahliye ediliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, su baskını yüzünden binadan çıkamayan öğrenci ve öğretmenler, saat 17.30’dan itibaren asker ve polis tarafından okuldan çıkarılmaya başlandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, öğrencilerin tahliye çalışmalarının yanında diğer birçok bölgede de vatandaşların yardımına koşuyor.

Bu arada başkent Lefkoşa’da birçok yol yanında Güzelyurt yolunun bir bölümü ve Ercan-Dilekkaya yolu da aşırı yağmur suyu birikmesi yüzünden trafiğe kapatıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri de, öğrencilerin tahliye çalışmalarının yanında diğer birçok bölgede de vatandaşların yardımına koşuyor.