Levent Koleji: “Oluşan Su Baskını İle İlgili Hiçbir Yetkili Makamdan Uyarı Gelmemesi, Yaşanan Sıkıntıların Nedeni Oldu”

“TÜM OLUMSUZLUKLARLA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARIMIZI MEVCUT DURUMA GÖRE TEKRARDAN GÜNCELLEYECEĞİZ. BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ FAKAT YETKİLİLERİN BU KONUDA CİDDİ ÖNLEMLER ALMASI GEREKİYOR”

Levent Koleji, oluşan su baskını ile ilgili hiçbir yetkili makamdan uyarı gelmemesinin, yaşanan sıkıntıların nedeni olduğunu savundu.

Kolej, “Bizler gerek erken uyarı sistemi, gerekse yaşanan tüm olumsuzluklarla ilgili acil durum planlarımızı mevcut duruma göre tekrardan güncelleyeceğiz. Biz üzerimize düşeni yapacağız fakat yetkililerin bu konuda ciddi önlemler alması gerekmektedir” dedi.

Levent Koleji İdaresi tarafından 9 Aralık Salı günü okulda yaşanan su baskınıyla ilgili yapılan açıklamada, hiçbir sıkıntı yaşamadan öğrencilerin tahliyesinin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi ve tahliyenin Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın büyük yardımlarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Okul idaresi, bu üzücü olayın yaşanması sırasında öğrencilerin yanında olan öğretmenlerine, çalışanlarına ve okul idaresine güvenen, destek veren tüm velilere teşekkür ederek herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ülkede su baskınıyla ilgili bir erken uyarı sisteminin olmamasının bu sonuçları doğurduğu savunulan açıklamada, bu konuda yetkili makamların tedbir alması gerektiği belirtildi.

Suların yükselmeye başlaması üzerine velilere anında SMS atılarak okulun tahliyesine başlandığını kaydeden Levent Koleji İdaresi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hızlı gelişen su baskını sonucunda okuldan tahliye edilemeyen öğrencilerin güvenliği sağlanarak öğretmenlerin eşliğinde yardım gelmesi beklenmeye başlandı. Okul yönetimi olarak bizler gerek erken uyarı sistemi, gerekse yaşanan tüm olumsuzluklarla ilgili acil durum planlarımızı mevcut duruma göre tekrardan güncelleyeceğiz. Biz üzerimize düşeni yapacağız fakat yetkililerin bu konuda ciddi önlemler alması gerekmektedir. Bu sorunu lokal bir sorun gibi göstererek tüm ülkeyi yanıltmamamız gerekmektedir. Bu sorun genel bir sorundur. Çözümü için de tüm yetkililerin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Barajları taşıran yoğun yağışlar sonucu oluşan su baskınlarını önleme sorumluluğu sadece Levent College’in olamaz. Tüm ilgili ve yetkili birimler üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir”.

Su baskını sırasında okul binası içerisine ve sınıflara kesinlikle su girmediğini belirten okul idaresi, sıkıntının sadece bahçede olduğunu ve bu durumun eğitime kısa sürede devam edilmesini sağladığını da bildirdi.