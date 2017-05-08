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08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:13

Lerzan Kürkçü’nün Sergisi 15 Mayıs’ta İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda

Lerzan Kürkçü’nün resim sergisi, 15 Mayıs tarihinde Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.

Lerzan Kürkçü'nün Sergisi 15 Mayıs'ta İsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda
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Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Lerzan Kürkçü’nün resim sergisi, 15 Mayıs tarihinde Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.

Kürkçü, Kıbrıs dokusu, doğası, etnik özellikleri ve tarihi yapılarını konu alan bu sergide fantastik bir üslup kullandığını belirtti.

Sergide canvas tuval üzerine yağlıboya ve akrilik boyanın birleşimiyle 35x50, 70x100 ve 50x70 ebatlarındaki 33 tablo yer alacak.

Kürkçü sergisine ilişkin, “Sıkça kullandığım tüy, mandala, tavus kuşu, lotus gibi görsellerle iyi niyeti, zarafeti, güzelliği, saflığı, asaleti ve dostluğu sembolize ederken diğer bir yandan kullandığım canlı renklerle de adanın ruhunda barındırdığı gökkuşağını vurgulamayı amaçladım” ifadelerini kullandı.

(GÖZ/ŞEB)    FOTOĞRAFLI

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