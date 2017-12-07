Lemar’dan alınan ekmekten ameliyat eldiveni çıktı

Lemar’dan ekmek alan bir vatandaşımızın Lemar’dan aldığı naylon poşetli sağlıklı görünümlü ekmekten ameliyat eldiveni çıktı. Sağlık konusunda duyarlı birisi olan vatandaşımız Lemar’dan aldığı naylon poşetle poşetlenmiş ve sağlıklı görünen ekmeğin içerisinde ameliyat eldivenini görünce bunu bir uyarı niteliğinde sosyal medya aracılığı ile paylaşarak tüm halkın ekmek alırken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.



