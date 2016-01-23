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Lemar'ı Soydular

Lemar'ı Soydular

23 Ocak 2016 Cumartesi 14:08
Lemar'ı Soydular
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SAYI ARTIYOR

Suna ERDEN

Lemar isimli markette içki çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan depo sorumlusu ile dağıtımcı şoför hakkındaki soruşturma devam ederken kayıp içki sayısının arttığı belirtildi

Lefkoşa Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Lemar isimli markette içki çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan işyerinin 15 yıldır depo sorumlusu olan Ş.A (E-37) ile yine aynı yerde dağıtımcı şoför olarak çalışan G.M (E-40) hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. İlk etapta işyerinde 37 şişe içki çalındığı belirtilse de markette yapılan sayım sonucu kayıp şişe sayısının arttığı ve sayımın devam ettiği ifade edildi. Haklarında hırsızlık soruşturması devam eden zanlılar dün ek süre talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

SAYIM DEVAM EDİYOR

Duruşmada, Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Lemar isimli markette çalışan zanlıların 2015-2016 yılları arasında iş yerine ait depoda muhafaza edilen çeşitli markalarda 7 bin 837 TL değerinde 37 şişe alkollü içkiyi çaldıkları öne sürüldü. Polis, zanlıların market müdürünün şikâyeti üzerine tutuklanıp haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlıların evinde yapılan aramada çeşitli markalarda birçok içki bulduklarını, bazı içkilerin market müdürünün çalındığına dair beyan verdiği içkilerle aynı olduğunu kaydeden polis, markette sayım yapıldığını, sayım sonucu kayıp içki şişe sayısının arttığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gündür tutuklu bulunan zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların tutukluluk süresini 4 gün daha uzattı. 

Star Kıbrıs
Son Güncelleme: 23.01.2016 16:16
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