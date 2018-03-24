Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Şimşek hastanede
Şimşek hastanede
Çocuklarını görmek istediler
Çocuklarını görmek istediler
banner256
Flaş Haber
Sapık Tutuklu Yargılanacak
Kapat

LEKAD’DAN CMC UYARISI

LEKAD’DAN CMC UYARISI

24 Mart 2018 Cumartesi 12:21
LEKAD’DAN CMC UYARISI
banner238

ORAN, CMC ALANLARININ KONTROLÜ KONUSUNDA SORUMLU MAKAMLARI SOMUT ÖNLEMLER ALMAYA DAVET ETTİ

 Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği(LEKAD) Başkanı Hakan Oran, CMC alanlarının kontrolü konusunda sorumlu makamları somut önlemler almaya davet etti.

Oran yaptığı yazılı açıklamada, aksi takdirde Anayasa’ya göre halkın sağlığını korumakla yükümlü olanlara karşı dava açma hakkı dahil, tüm hakları kullanacaklarını kaydetti.

Ülkenin kanayan yarası CMC kirliliğinin hala olduğu yerde durduğunu ifade eden Oran, ülkede artan kanser vakalarına rağmen CMC’nin temizlenmesi yolunda herhangi somut bir gelişme ve proje ortaya konulmadığını söyledi.

 “KİRLİ ALANLARDAN ÇIKAN ÜRÜNLER TÜM ADAYA DAĞITILIYOR”

Özelde Lefke halkı, genelde de KKTC halkının yıllardır bu kirlilikle yaşatılmaya devam edildiğini ve CMC  kirliliğinin geleceğe  iktidarların kötü bir mirası olarak ertelendiğini söyleyen Oran, CMC kirliliğinin  yalnızca Lefke bölgesinin değil, Lefkoşa’nın ,Gazimağusa’nın ,Girne’nin de sorunu olduğunu, çünkü bu kirlilikle kontamine olmuş alanlarda üretim yapılmaya devam edildiğini ve ürünlerin tüm adaya dağıtıldığını kaydetti.

Bölgede bulunan su motorları ile diğer bölgelere su pompalandığını ifade eden Oran, hayvancılık alanlarının ilçede içiçe geçtiğini, bu alanlarda üretilen süt yoğurt gibi ürünlerin de vatandaş tarafından tüketildiğini söyledi.

“HALEN HAYVANCILIK VE TARIM ALANLARI AÇILIP ÜRETİM YAPILIYOR …TEHLİKE ÇOK BÜYÜK”

Bilim adamlarının ısrarla yalnız bu kirliliğin bulunduğu alan içerisinde değil, çevresinde  dahi dolaşılmaması, bölge sınırlarına yakın yerlerde tarım yapılmaması uyarılarına rağmen bugün hala CMC  kirliliğinin bulunduğu bu alanlarda hayvancılık ve tarım alanları açıldığı ve üretim yapıldığını vurgulayan Oran, tehlikenin çok büyük olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Lefke Ve Çevre Köyleri Dayanışma Ve Kalkındırma DerneğiHakan Oran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MERHUM BAŞBAKAN ÖREK, ÖLÜMÜNÜN 19. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
MERHUM BAŞBAKAN ÖREK, ÖLÜMÜNÜN 19. YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
KLASİK OTOMOBİLLER YARIN GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA OLACAK
KLASİK OTOMOBİLLER YARIN GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA OLACAK
KKTC’DE KALP NAKLİ YAPILMASINI MÜMKÜN KILAN ANLAŞMA İMZALANDI
KKTC’DE KALP NAKLİ YAPILMASINI MÜMKÜN KILAN ANLAŞMA İMZALANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim