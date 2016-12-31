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Kayıp Aranıyor!

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31 Aralık 2016 Cumartesi 12:56

LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR…

LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR…
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BU AKŞAM SAAT 21.30’DAN İTİBAREN HASTANENİN ÖN CEPHESİNE PARK YASAĞI GETİRİLECEK

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yerleri hakkında sıkıntıları gidermek için Sağlık Bakanlığınca açılan ihalenin sonuçlandığı ve kazanan firmanın, tadilat çalışmalarına yarın başlanacağı bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saat 21.30’dan itibaren hastanenin ön cephesinde hiçbir aracın bulunmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, orada bulunacak araçların kaldırılma işlemi sırasında yaşanabilecek maddi hasardan sorumluluk kabul edilmeyeceği de bildirildi.

Açıklamada “Hastanemizi ziyaret edeceklerin Salı öğlen saatlerine kadar, arka tarafları ve doğu tarafımızdaki park yerini kullanması gerekecektir. Bu sırada güvenlik birimimiz gerekli yardımı yapacaktır. Daha modern ve kullanışlı park yerleri sağlamak adına yapılacak bu çalışmadan dolayı bir kaç gün sıkıntı yaşanacaktır. Bu rahatsızlıktan dolayı tüm halkımızdan özür dileriz.” denildi.


 
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