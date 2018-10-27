banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
221.831
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1748
EURO
6.3486
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Alamin askere yakalandı
ALAMİN ASKERE YAKALANDI
Casino’da telefon çaldı
CASİNO'DA TELEFON ÇALDI
Cebinde parası olmayan turist hırsızlık yaptı
TİPS KUTUSUNU ÇALDI
banner282
Flaş Haber
Motosiklet kamyona çarptı
Kapat

Lefkoşa’ya yapılacak yeni devlet hastanesinin temelleri 2019’da atılacak

Lefkoşa’ya yapılacak yeni devlet hastanesinin temelleri 2019’da atılacak

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:32
Lefkoşa’ya yapılacak yeni devlet hastanesinin temelleri 2019’da atılacak

SAĞLIK BAKANI BESİM, TC SAĞLIK BAKANI KOCA İLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Filiz Besim, İstanbul’da TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da düzenlenen 5. Tıp Kurultayı kapsamında yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren iki bakan ve heyetleri, iki ülke arasında sağlık alanında yapılacak işbirliği konularını ele aldı.

Görüşmede, Lefkoşa’da yeni bir devlet hastanesi için proje çalışmalarına başlayacak bir ekip kurulmasına ve 2019’da hastanenin temellerinin atılmasına karar verildi.

Görüşmede ayrıca, koruyucu sağlık hizmetlerinde çok önemli olan aile hekimliği eğitimlerinin başlaması ve bu kapsamdaki çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması, sertifika programı oluşturulması ve eğitimlerin başlaması hedefi üzerinde duruldu.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Besim’e müsteşarı Dr. Ömer Gür, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Mehmet Şenol eşlik etti.

TC Sağlık Bakanlığı heyetinde ise bakan yardımcıları Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Prof. Dr. Muhammet Güven ile Sağlık Bakanı Danışmanı ve AB Dış ilişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç hazır bulundu.

Toplantıda genel olarak iki bakanlık arasında sürdürülmesi hedeflenen işbirliği çalışmalarının hızla başlaması kararına varılırken, yeni Lefkoşa Hastanesi öne çıkan konu oldu. İlerleyen süreçte teknik ekiplerin kararlaştırılan konular üzerine çalışma başlatması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Besim ayrıca, görüşmeler kapsamında TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 5. Tıp Kurultayı kapsamında olan ve Kırgızistan Sağlık Bakanı, Malezya Sağlık Bakanı, Küba Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sırbistan Başmüfettişi, Karadağ Sağlık Bakanı Yardımcısı, Moldova Sağlık Bakanı, Malta Sağlık Bakanı, Romanya Sağlık Bakanı, Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı ve TC üst düzey yetkililerinin yer aldığı resepsiyona da katıldı.

Resepsiyon kapsamında Sağlık Bakanı Besim, diğer ülke bakanları ile de istişarelerde bulundu.

 

Son Güncelleme: 27.10.2018 18:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
28 Ekim 2018 Pazar Gündemi
28 Ekim 2018 Pazar Gündemi
Besim, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Yetkilileri İle İstanbul’da Görüştü
Besim, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Yetkilileri İle İstanbul’da Görüştü
Mdp, Muğla'da Gerçekleştirilen Doğu Türkistan Çalıştayına Katıldı
Mdp, Muğla'da Gerçekleştirilen Doğu Türkistan Çalıştayına Katıldı
Ubp 21’inci Olağan Kurultayı’nda Başkan Adayı Atun Konuşma Yaptı
Ubp 21’inci Olağan Kurultayı’nda Başkan Adayı Atun Konuşma Yaptı
Ubp 21’inci Olağan Kurultayında Başkan Adayı Tatar Konuşma Yaptı
Ubp 21’inci Olağan Kurultayında Başkan Adayı Tatar Konuşma Yaptı
Ubp 21’inci Olağan Kurultayı’nda Başkan Adayı Sucuoğlu Konuşma Yaptı
Ubp 21’inci Olağan Kurultayı’nda Başkan Adayı Sucuoğlu Konuşma Yaptı
Erhürman: “Anastasiadis önerisini bir an önce netleştirmeli”
Erhürman: “Anastasiadis önerisini bir an önce netleştirmeli”
Gazimağusa'ya ateş düştü
Gazimağusa'ya ateş düştü
İnşaat Müteahhitleri Birliği: “Eylem sona erdi. tıkanıklığın kısa sürede giderileceği anlaşılmaktadır”
İnşaat Müteahhitleri Birliği: “Eylem sona erdi. tıkanıklığın kısa sürede giderileceği anlaşılmaktadır”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim