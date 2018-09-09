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Lefkoşa’nın Fethinin 448. Yıldönümü Kutlandı

Lefkoşa’nın Fethinin 448. Yıldönümü Kutlandı

09 Eylül 2018 Pazar 07:57
Lefkoşa’nın Fethinin 448. Yıldönümü Kutlandı

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Lefkoşa’nın fethinin 448’inci yıldönümü Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, saat 09.00’da, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erdi.

Törene, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, KTBK’yi temsilen Piyade Albay Şükrü Güzel, GKK’yı temsilen Piyade Yarbay Hüseyin Kaygısız, bazı siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Son Güncelleme: 09.09.2018 11:10
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