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11 Mayıs 2017 Perşembe 12:11

Lefkoşalı Annelerin Mutlu Günü

Lefkoşalı Annelerin Mutlu Günü
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Lefkoşalı Annelerin Mutlu Günü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılara Hizmet Birimi’nin her hafta rutin olarak Belediye Pazarı (Bandabuliya)’nda düzenlediği etkinliğin bu haftaki konukları anneler oldu. Surlariçi bölgesinde yaşayan ve LTB Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye olan 45 annenin katıldığı etkinlikte, LTB Paylaşım Mutfağı tarafından hazırlanan yemekler annelerle paylaşıldı. Canlı müziğin de yer aldığı etkinlikte, Lefkoşalı anneler dans ederek müzik grubunun şarkılarına eşlik etti.



Başkan Harmancı: Yüzlerdeki Gülümseme En Büyük Motivasyonumuz LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak anneler ile tek tek ilgilendi ve sohbet etti Anneler, etkinlikte LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya LTB’nin kendilerine sunduğu hizmetlerden ve gösterdikleri yakın ilgiden ötürü teşekkür etti.



Etkinlikte kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Harmancı, Lefkoşa bölgesindeki yaşlılara yönelik hizmet ve etkinlikleri hiç aksatmadan devam ettirdiklerini ve bundan ötürü duyulan memnuniyetin LTB için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Harmancı, “Paylaşmak, el ele vermek ve güzel şeyler başarabilmektir” noktasından hareketle ihtiyaçlı kişilere yönelik hizmet vermeye başlayan Paylaşım Mutfağı’nın kısa sürede, farklı etkinlik ve ihtiyaçlar için de hizmet verebilecek kapasiteye çıkmasının da önemine dikkat çekti. Başkan Harmancı, etkinlikte annelerin yüzlerindeki gülümsemelerin kendileri için en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğunu da dile getirdi.  



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