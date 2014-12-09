Lefkoşa’daki Sağanak Yağmur...

LTB KRİZ MASASI OLUŞTURDU, 13.30 İTİBARIYLA KAPALI YOL KALMADI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa’da bugün etkili olan sağanak yağıştan dolayı kapanan yolların açıldığını ve saat 13.30 itibarıyla trafiğe kapalı yol kalmadığını bildirdi.

KRİZ MASASI KURULDU

Yapılan açıklamada, Lefkoşa’yı etkisi altına alan sağnak yağmur nedeniyle LTB’de kriz masası oluşturulduğu da bildirildi.

Bayındırlık ve Alt Yapı, Su ve Kanalizasyon Şubesi ekipleri başta olmak üzere LTB’deki birçok birim yaşanan sıkıntıların çözümü için çalışma yürütüyor.

Açıklamada, saat 16.00’ya kadar yoğun yağış ihtimalinin bulunması nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.