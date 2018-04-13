Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109604
ALTIN
176.913
DOLAR
4.0864
STERLİN
5.8317
EURO
5.0354
Kenevir zanlıları teminata bağlandı
Kenevir zanlıları teminata bağlandı
Küçüker teminata bağlandı
Küçüker teminata bağlandı
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
http://www.kibrismanset.com/guncel/garcia-4-gun-daha-tutuklu-kalacak-h200079.html
KAYIP ARANIYOR!
KAYIP ARANIYOR!
banner256
Flaş Haber
KAYIP ARANIYOR!
Kapat

Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red

Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red

13 Nisan 2018 Cuma 15:57
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
banner238

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan ve 22 Şubat’ta işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ‘ara emri’ talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvurusu dün Yüksek İdare Mahkemesi heyeti tarafından reddedildi.

Başkan Gülden Çiftçioğlu ve Yargıçlar Tanju Öncül ve Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek İdare Mahkemesinin farklı gerekçeler olsa da oy birliği ile yapılan ara emri başvurusunu reddettiler. Mahkeme ayrıca dava masraflarını da davacıların ödemesine emir verdi. 

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Lefkoşa Türk Belediyesi, belediye sınırları içerisinde bulunan Crazy Girl Night Club, King Night Club ve Fredoom isimli gece kulüplerinin 22 Şubat’ta, işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetlerini durdurması üzerine Gece Kulübü sahipleri mühürleme işleminin durdurulması ve belediyenin almış olduğu kararın engellenmesi için ara emri başvurusunda bulunmuştu.

Son Güncelleme: 13.04.2018 16:20
Anahtar Kelimeler:
Crazy Girl Night ClubKing Night ClubFredoom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VAKIFLAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSAOĞULLARI, ATALAY’I ZİYARET ETTİ
VAKIFLAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSAOĞULLARI, ATALAY’I ZİYARET ETTİ
ERHÜRMAN: “PROTOKOLDE SOYUT ÖNGÖRÜLER OLMAYACAK…ETAP ETAP İLERLENECEK”
ERHÜRMAN: “PROTOKOLDE SOYUT ÖNGÖRÜLER OLMAYACAK…ETAP ETAP İLERLENECEK”
ATAOĞLU, 21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNDE CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA EŞLİK ETTİ
ATAOĞLU, 21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNDE CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA EŞLİK ETTİ
ATAOĞLU: “ÇEVREYE DUYARLILIK ARTACAK”
ATAOĞLU: “ÇEVREYE DUYARLILIK ARTACAK”
KTİMB VE OSEOK: “ÇÖZÜM SÜRECİNİN TIKANMASININ KİMSEYE FAYDASI YOK”
KTİMB VE OSEOK: “ÇÖZÜM SÜRECİNİN TIKANMASININ KİMSEYE FAYDASI YOK”
SAĞLIK BAKANI BESİM FİZYOTERAPİSTLERİ KABUL ETTİ
SAĞLIK BAKANI BESİM FİZYOTERAPİSTLERİ KABUL ETTİ
YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BURS ALMAYA HAK KAZANANLARI DOSYA İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMAYA ÇAĞIRDI
YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BURS ALMAYA HAK KAZANANLARI DOSYA İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMAYA ÇAĞIRDI
ŞAHALİ: “OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA YAŞANABİLECEKLERE KARŞI TEDBİR ALINDI”
ŞAHALİ: “OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA YAŞANABİLECEKLERE KARŞI TEDBİR ALINDI”
“OKUL ÜCRETLERİNİN TL’YE ENDEKSLENMESİ GÜNDEMDE”
“OKUL ÜCRETLERİNİN TL’YE ENDEKSLENMESİ GÜNDEMDE”
BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU İLE ALSANCAK BELEDİYESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU İLE ALSANCAK BELEDİYESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim