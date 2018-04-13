Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan ve 22 Şubat’ta işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ‘ara emri’ talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) başvurusu dün Yüksek İdare Mahkemesi heyeti tarafından reddedildi.

Başkan Gülden Çiftçioğlu ve Yargıçlar Tanju Öncül ve Beril Çağdal’dan oluşan Yüksek İdare Mahkemesinin farklı gerekçeler olsa da oy birliği ile yapılan ara emri başvurusunu reddettiler. Mahkeme ayrıca dava masraflarını da davacıların ödemesine emir verdi.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Lefkoşa Türk Belediyesi, belediye sınırları içerisinde bulunan Crazy Girl Night Club, King Night Club ve Fredoom isimli gece kulüplerinin 22 Şubat’ta, işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetlerini durdurması üzerine Gece Kulübü sahipleri mühürleme işleminin durdurulması ve belediyenin almış olduğu kararın engellenmesi için ara emri başvurusunda bulunmuştu.